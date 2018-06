Fortnite: la Bomba Puzzolente arriva questa settimana

A breve un nuovo oggetto farà la sua comparsa in Fortnite Battle Royale, si tratta della Bomba Puzzolente, dispositivo capace di esplodere all'impatto e creare una nuvola puzzolente che danneggerà lentamente tutti i giocatori al suo interno.

L'oggetto è comparso nella sezione Novità del Newsfeed di Fortnite, tuttavia non ci sono dettagli riguardo l'effettiva data di distribuzione, seguendo il classico iter però la Bomba Puzzolente potrebbe essere pubblicata domani (martedì 19 giugno) con il nuovo aggiornamento settimanale previsto come di consueto ogni martedì. Non ci resta che attendere poche ore per saperne di più....

Ricordiamo che nel weekend sono trapelate anche le Sfide della Settimana 8, inoltre si inizia a parlare sempre più insistentemente di Fortnite Stagione 5, la nuova Season dovrebbe partire ufficialmente a metà luglio, restiamo in attesa di annunci ufficiali da parte di Epic Games.