Fortnite Boogie Down: come suonare lo spartito su un Pianoforte Gigante

In una delle missioni della Settimana 6 della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale viene chiesto al giocatore di raggiungere l’enorme pianoforte nei pressi di Rifugio Ritirato e suonare uno spartito. Scopriamo quindi la sua posizione esatta e come fare per suonare le note indicate sul cartello.

Iniziamo con l’indicare il luogo in cui si nasconde questo bizzarro strumento musicale. Per trovarlo dovrete andare a sud-ovest di Rifugio Ritirato e poco più a nord della Maniero degli Eroi. Una volta raggiunto il pianoforte, troverete lì vicino un piccolo cartello con su scritte le note da suonare. Tutto ciò che dovrete fare è osservare con attenzione le lettere presenti sui tasti del pianoforte e saltarci sopra nell'ordine presente sullo spartito. Fatelo il più velocemente possibile e la missione sarà completata.

Se state avendo delle difficoltà nel trovare il pianoforte, sappiate che in calce alla guida è presente una mappa con su indicato il luogo esatto dell’oggetto.

Avete già trovato la statua di pipistrello, la piscina e la sedia per giganti?