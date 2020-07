Fortnite: boom di spettatori per Ninja nella prima diretta su YouTube

Le voci di corridoio che circolavano negli ultimi giorni si sono poi rivelate essere affidabili e infatti Tyler "Ninja" Blevins ha iniziato a fare streaming su YouTube. Nel corso delle ultime ore c'è stata infatti la prima diretta del celebre streamer, che ha attirato un gran numero di spettatori.

La prima live di Ninja su YouTube l'ha visto giocare a Fortnite Capitolo 2 in compagnia di altri streamer di successo come DrLupo, TimTheTatMan e Courage, gruppo che ha calamitato l'attenzione di tantissimi fan, al punto da portare il numero di spettatori a superare la soglia dei 100.000. Come potete facilmente intuire, si tratta di una cifra notevole, superiore anche agli standard del personaggio su Twitch.

Durante la popolare diretta, Ninja non ha ufficializzato quali saranno i suoi piani per il futuro ed è quindi probabile che YouTube non sia l'unica piattaforma sulla quale trasmetterà le proprie partite. Sebbene infatti la sua prima diretta dopo Mixer sia stata fatta sul sito di Google, non sembrano esserci al momento degli accordi che lo legano alla piattaforma e non è da escludere che in futuro possa spostarsi su Twitch.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima casa di Ninja, vi ricordiamo che Mixer chiuderà i battenti a partire dal prossimo 22 luglio 2020.