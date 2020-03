Fortnite, i Bot possono teletrasportarsi nella mappa: lo suggerisce un avvistamento

Ormai da diversi mesi, l'isola di Fortnite: Battaglia Reale ha accolto un nuovo sistema di matchmaking, la cui implementazione in-game è stata affiancata dall'introduzione di Bot.

I nemici controllati dall'Intelligenza Artificiale possono dunque rappresentare una percentuale degli avversari che un giocatore si ritrova ad affrontare nell'ambita di una battle royale. L'esatto funzionamento di questi ultimi, tuttavia, è ancora piuttosto misterioso e un recente video apparso su Reddit ha determinato l'insorgere di ulteriori domande nella community degli appassionati di Fortnite.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, nello specifico, un giocatore eliminato da una partita ha continuato a seguire l'evoluzione del match come spettatore, ma si è imbattuto in un fenomeno piuttosto strano. L'inquadratura proposta da Fornite: Battaglia Reale ha infatti immortalato un vero e proprio fenomeno di teletrasporto che ha coinvolto un Bot. Il personaggio, nel giro di pochi istanti, si è infatti ritrovato a viaggiare attraverso due diverse aree della mappa che si snoda lungo l'isola di gioco.



In attesa di eventuali ulteriori dettagli in merito, segnaliamo che nuovi cambiamenti potrebbero essere in dirittura d'arrivo nel titolo: un bizzarro uomo fatto fi tubi sta percorrendo la mappa di Fornite, verso un'incerta destinazione, mentre proseguono come da programma le sfide a tema Deadpool.