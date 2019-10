Fortnite, botta e risposta tra Lady Gaga e Ninja: 'Ninja, chi sei?', 'Chiedi a Drake'

Lady Gaga ha letteralmente mandato a fuoco i social, quando ha ha posto ai suoi 75 milioni di follower su Twitter una semplice domanda: “Cos'è Fortnite?”

Ninja, prezzemolino, si è prontamente offerto di insegnarle tutto quello che c'è da sapere sul titolo, ma tutto questo ha innescato un botta e risposta molto divertente, subito diventato virale.

Ieri, infatti, la cantante gli ha risposto twittando "Ninja, chi sei?". Ninja ha dapprima risposto in streaming, mentre giocava in live con il collega Timothy "TimTheTatman" Betar, con un laconico: "Beh ... Lady Gaga, amico, mi ha stroncato la carriera. Mi ha appena twittato chiedendomi "Chi sei?".

Lo streamer di Fortnite più famoso del mondo ha poi scherzato sul fatto che Lady Gaga dovesse vivere sotto una roccia per non sapere chi fosse. Alla fine Ninja ha risposo al tweet della platinata cantante con un semplice "Ask Drake".

Ovviamente si è riferito al momento in cui lui e il rapper Drake hanno giocato assieme in streaming con Fortnite su Twitch, evento mediatico che ha battuto ogni record con oltre 628.000 spettatori durante lo streaming.

Che sia tutta una mossa commerciale/mediatica ordita ad hoc che preannuncia una possibile collaborazione tra i due? Ninja e Lady Gaga collaboreranno mai per qualche progetto legato alla musica e a Fortnite? Epic di sicuro avrebbe i mezzi per mettere d'accordo tutti e due.