Fortnite Bottino dei Bucanieri: visita un Accampamento dei Pirati in partite diverse

Il nuovo aggiornamento 8.30 di Fortnite ha introdotto l'evento Bottino dei Bucanieri, durante il quale è possibile completare diverse sfide gratuite per tutti i giocatori. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di visitare un Accampamento dei Pirati in 10 partite diverse.

Per portare a termine questa sfida dovrete visitare un Accampamento dei Pirati in dieci partite diverse. Gli accampamenti in questione si trovano nelle seguenti posizioni:

A nord del fiume di lava

Sulla collina a nord-ovest di Lande Letali

A nord-ovest di Condotti Confusi

A sud-ovest di Parco Pacifico

Vicino al ponte di Palmeto Paradisiaco

A nord-ovest di Laguna Languida

A ovest di Sprofondo Stantio

Per individuare più facilmente le posizioni dei sette Accampamenti dei Pirati, potete dare un'occhiata alla mappa riportata a fondo pagina o al video riportato in cima. Tutto quello che dovete fare per portare a termine la sfida, dunque, è visitare uno di questi accampamenti nell'arco di dieci partite, ricordando di completare il match affinché l'obiettivo venga conteggiato.

Ogni giorno sarà disponibile una nuova sfida dell'evento Bottino dei Bucanieri. Come sempre, sulle nostre pagine non mancheremo di spiegarvi come completarle pubblicando la relativa mini-guida. Intanto sapevate che nelle ultime ore è trapelata la schermata di caricamento della Settimana 7 della Stagione 8?