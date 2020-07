Fortnite: alcuni dei brani più famosi arrivano su YouTube

Da un po' di tempo è ormai possibile in Fortnite Battaglia Reale (e Salva il Mondo) acquistare o sbloccare come ricompensa del Pass Battaglia delle musiche esclusive da utilizzare come colonna sonora nella lobby.

Di recente una piccola collezione di questi brani è stata pubblicata dal team di sviluppo su YouTube, consentendo così agli utenti di ascoltare questi brani anche al di fuori del gioco. Si tratta di un'iniziativa molto interessante, dal momento che queste musiche non erano mai state pubblicate ufficialmente da Epic Games e l'unico modo che i giocatori avevano per ascoltarle era avviando il gioco o sfruttando uno dei filmati diffusi dai dataminer nel corso degli ultimi mesi.

Ecco di seguito i brani che si possono ascoltare grazie ai video presenti sul canale ufficiale YouTube di Fortnite Capitolo 2: The Device, Storm King, Mellow Days, Sunny Samba, Subterfuge, I'm a Cat e Freestylin. Non è da escludere che nei prossimi giorni il catalogo di brani possa ampliarsi ulteriormente, dal momento che quelli disponibili rappresentano solo una piccola fetta di quelli presenti nel gioco.

Aspettando la comparsa di nuovi brani, vi ricordiamo che il livello del mare di Fortnite Stagione 3 si è abbassato di nuovo, lasciando intravedere Atlantide.