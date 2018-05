Fortnite: a breve verranno spediti dei codici gratuiti per la modalità Salva il Mondo

L'incredibile successo che Fortnite ha ottenuto negli ultimi mesi è senza ombra di dubbio dovuta alla modalità Battaglia Reale. Tuttavia, come saprete, il gioco presenta anche "Salva il Mondo", una seconda modalità con cui il titolo di Epic Games è stato originariamente lanciato sul mercato.

A differenza della modalità Battle Royale, Salva il Mondo non è disponibile nel formato free-to-play, bensì viene venduto da Epic ad un prezzo di 39,99 euro. Tuttavia, la compagnia, forte del successo ottenuto con Battaglia Reale, ha deciso di rendere gratuita anche la seconda modalità del gioco, per quanto non ci si conosca ancora la data in cui questo cambiamento entrerà in vigore. Nell'attesa, gli sviluppatori della software house hanno confermato che prossimamente verranno spediti i primi codici gratuiti con cui i giocatori potranno ottenere accesso a Salva il Mondo in modo del tutto gratuito. Maggiori dettagli sul passaggio definitivo al formato free-to-play potrebbero giungere nel corso dell'E3, evento di cui Forntite sarà protagonista.

Fortnite è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Notoriamente un appassionato videogiocatore, anche il celebre calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic si è lasciato travolgere da Fortnite: la star ha infatti trasmesso recentemente alcune sue partite su Twitch. Come rivelato da Michael Pachter nel corso di un'intervista, Epic è riuscita a vendere 5 milioni di Battle Pass in un solo giorno.