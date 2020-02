Fortnite Briefing di Brutus: dove trovare i Rifugi delle Ombre

Sono disponibili le nuove sfide Briefing di Brutus della Settimana 2 di Fortnite Stagione 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare quella che richiede di visitare i Rifugi delle Ombre, mostrandovi la loro posizione all'interno della mappa.

Sull'isola di Fortnite Stagione 2 sono presenti cinque Rifugi delle Ombre: Eco, Alpha, Charlie, Beta e Delta. Per completare la sfida in questione, non dovrete far altro che visitare tutti questi rifugi, anche nell'arco di più partite. Vediamo dove si trovano, e come accedere al loro interno.

Le posizioni dei Rifugi delle Ombre di Fortnite

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, i punti di accesso ai cinque Rifugi delle Ombre si trovano nelle seguenti posizioni:

Rifugo delle Ombre Eco : a sud di Sabbie Sudate (dal minuto 3:04)

: a sud di Sabbie Sudate (dal minuto 3:04) Rifugo delle Ombre Alpha : a Parco Pacifico (dal minuto 0:00)

: a Parco Pacifico (dal minuto 0:00) Rifugo delle Ombre Charlie : a est di Scogliere Scoscese (dal minuto 1:22)

: a est di Scogliere Scoscese (dal minuto 1:22) Rifugo delle Ombre Beta : a est di Fattoria Frenetica (dal minuto 0:42)

: a est di Fattoria Frenetica (dal minuto 0:42) Rifugo delle Ombre Delta: a sud-ovest di Lago Languido (dal minuto 2:09)

Una volta giunti sul posto, tutto quello che dovete fare è individuare la cabina d'ingresso del Rifugio delle Ombre. Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovare più facilmente le cabine d'ingresso, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima, a partire dal minuto che abbiamo indicato poco sopra.

Parlando invece delle sfide Briefing di Brutus della Settimana 1, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare la sfida Camuffati in una cabina del telefono in partite diverse. Invece siete già riusciti a trovare tutte le Monete XP sparse sull'isola?