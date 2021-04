Fortnite e Bruno Mars: arriva l'emote basata sul nuovo brano della pop star

Bruno Mars è la nuova celebrità che a brevissimo verrà accolta all'interno del mondo di Fortnite, il celeberrimo Battle Royale di Epic Games che ci ha ormai abituati a svariate collaborazioni con personaggi del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.

Epic Games ha annunciato ufficialmente che la nuova emote ad essere introdotta all'interno di Fortnite sarà ispirata a Bruno Mars, e si tradurrà in un balletto basato sull'ultimo brano musicale pubblicato dal cantante e produttore. La canzone in questione si chiama "Leave the Door Open", ed è stata per la precisione rilasciata con il cantante Anderson Paak. contestualmente alla nascita della collaborazione stretta tra i due musicisti sotto il nome di Silk Sonic. Avviando il player che trovate in calce alla notizia potete dare un primo ascolto al brano e ammirare la nuova emote che presto verrà accolta nel Battle Royale (in Italia dovrebbe risultare disponibile a partire dalle ore 02:00 di domani, sabato 3 aprile).

Oltre ad entrare in contatto con un numero sempre crescente di celebrità del mondo dello spettacolo, Epic Games si è recentemente interessata anche a quello che è il mondo dei meme e della Internet culture realizzando una bizzarra skin ispirata al celebre Stonks Man. Sulle nostre pagine trovate una guida per completare tutte le sfide della Settimana 3 di Fortnite.