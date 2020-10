Fortnite, tra buchi neri e wormhole: la mappa del Capitolo 1 esiste ancora e sta tornando?

Nell'universo di Fortnite: Battaglia Reale, i cambiamenti e gli stravolgimenti della mappa di gioco sono all'ordine del giorno, con ciascuna Stagione che contribuisce a plasmare l'isola.

La rivoluzione più drastica ha tuttavia coinvolto il battle royale nel corso dell'evento "The End", che ha visto il passaggio tra Fortnite e Fortnite Capitolo 2. In quest'occasione, infatti, la mappa di gioco originale è andata completamente perduta per essere sostituta dall'attuale ambientazione del titolo Epic Games. Con un evento speciale che ha catalizzato l'attenzione dell'intera community videoludica, un buco nero aveva infatti risucchiato l'intero universo del free to play. O, almeno, questa è stata la teoria dominante all'epoca.

Ora, tuttavia, i giocatori stanno avanzando interessanti interpretazioni alternative, che parrebbero suggerire un possibile ritorno della mappa del primo Fortnite. In particolare, come potete verificare in calce a questa news, diversi dettagli sembrano suggerire che il buco nero fosse in realtà un wormhole, ovvero un passaggio spazio-temporale. In questo caso, la prima isola di gioco potrebbe ancora essere esistente, con gli utenti che, semplicemente, sono stati trasferiti in un'altra dimensione. La fantasiosa e intrigante teoria sta guadagnando sempre più attenzione sui forum, in particolare dopo che Iron-Man ha iniziato a lavorare per apportare alcune modifiche al Battle Bus: che il mezzo si stia preparando a un viaggio interdimensionale?



In attesa di saperne di più, il pubblico scommette sul ritorno dell'evento Fortnitemares in Fortnite, in occasione delle celebrazioni di Halloween.