Fortnite Buco Nero: un leak svela la nuova isola e il trailer del Capitolo 2!

Continuano i leak di Fortnite mentre attendiamo di capire fino a quando resterà il Buco Nero che sta impedendo ai giocatori l'accesso al Battle Royale di Epic Games. Dopo il video del Pass Battaglia arrivano ora il cinematic trailer di Fortnite Capitolo 2!

Il trailer cinematografico verrà utilizzato per lanciare il Capitolo 2 e probabilmente come intro della nuova versione del gioco, sebbene non ci siano ancora conferme su questo aspetto. Il video mostra anche l'aspetto della nuova isola di Fortnite, la mappa completa invece è trapelata nella serata di ieri.

Un terzo Tweet invece parla dell'imminente arrivo di un corposo aggiornamento del peso di 20 GB (almeno su Xbox One) necessario per prendere parte a Fortnite Capitolo 2, nuovo inizio per il gioco Epic. Al momento la compagnia non ha diffuso dettagli su data di arrivo della patch ma secondo alcuni rumor l'update sarà disponibile dalle 11:00 o dalle 12:00 (ora italiana) di oggi, martedì 15 ottobre.

Altri invece ipotizzano che Fortnite possa restare offline fino al 17 ottobre, giovedì Epic potrebbe pubblicare l'aggiornamento per il Capitolo 2 rendere Salva il Mondo gratis come download free to play supportato da acquisti in-game. Restiamo in attesa di conferme o smentite da parte del team.