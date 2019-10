Fortnite: il Buco Nero nasconde un minigioco sbloccabile con il Konami Code!

Dopo ore e ore vi siete stufati di guardare il buco nero di Fortnite? Mentre PornHub suggerisce passatempi alternative, i dataminer hanno scoperto la presenza di un minigioco nascosto... ecco come sbloccarlo!

Digitando il Konami Code (introdotto con Contra nel 1987 e molto popolare durante l'era NES e SNES) sarà possibile attivare un minigioco spaziale in stile Space Invaders, nel quale una fetta di pizza dovrà vedersela contro degli invasori con il volto di Durr Burger. Se non è follia questa...

Fortnite Konami Code

Xbox One - Su, Su, Giu, Giu, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A e Start

PC - Su, Su, Giu, Giu, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A ed Enter/Invio

PlayStation 4 - Su, Su, Giu, Giu, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Cerchio, Croce e Start

Nintendo Switch - Su, Su, Giu, Giu, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A e tasto +

Quando torna online Fortnite? Secondo i dataminer il gioco resterà offline fino al 15 ottobre quando Epic pubblicherà l'aggiornamento che darà il via alla Stagione 11 denominata Fortnite Capitolo 2 e segnerà l'arrivo di Salva il Mondo in versione gratis/free to play come promesso ormai da molti mesi. Nel frattempo, oltre sei milioni di persone stanno guardando il buco nero di Fortnite da ieri sera.