Fortnite: un bug ha attivato il cross-play tra utenti PC, PS4 e Xbox One

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il nuovo aggiornamento diavrebbe attivato per sbaglio il cross-play tra gli utenti. A partire da ieri sera, infatti, i giocatori delle tre piattaforme sono in grado di giocare insieme.

Diverse testimonianze sono arrivate anche su Reddit, dove alcuni utenti Xbox One hanno incontrato altri giocatori con avatar esclusivi PS4 o con nickname dotati di trattino (non consentito nei Gamertag di Xbox Live).

Il fatto curioso è che non si tratta del primo "incidente" di questo tipo: lo scorso settembre, infatti, Epic Games aveva attivato per sbaglio il cross-play in Fortnite per poi rimuoverlo a distanza di poche ore, cosa che con ogni probabilità si ripeterà anche in questo caso. Ad ogni modo, considerando le stringenti politiche di Sony sul cross-play, ci domandiamo se la feature arriverà mai ad essere implementata su tutte le piattaforme in futuro (o magari solo fra PC/PS4 e PC/Xbox One).