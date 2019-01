Fortnite: un bug del sito di Epic ha compromesso la sicurezza di milioni di account

Nei giorni scorsi Check Point Software Technologies ha annunciato di aver trovato una falla di sicurezza in Fortnite Battle Royale e di averla segnalata ad Epic Games<&b>, che prontamente ha risolto il problema. Il publisher ha ora diffuso una nota per fare chiarezza in merito.

La falla era dovuta ad un grave bug presente in una pagina di Unreal Tournament del sito di Epic Games, sfruttando questo exploit i malintenzionati avrebbero potuto violare gli account Fortnite e rubare dati personali importanti (come numeri e codici di sicurezza delle carte di credito) e persino leggere i contenuti delle chat.

Epic ha confermato che il problema è stato risolto lo scorso mese di novembre, la compagnia consiglia in ogni caso di cambiare la propria password con una nuova mai utilizzata in altri servizi e attivare l'autenticazione a due fattori per una sicurezza ulteriore.

Da notare come il cambio password sia richiesto solamente per coloro che effettuano il login tramite account Epic, se accedete a Fortnite con le credenziali Facebook, Google o con gli account PSN, Nintendo e Xbox LIVE, il ripristino della password non è richiesto ma comunque fortemente.