Fortnite: un bug permette di sparare con l'arco esplosivo senza essere visti

Fortnite continua ad aggiornarsi a ritmi vertiginosi. Il titolo è in continua evoluzione, dal momento che ogni settimana accoglie nuovi contenuti e funzionalità. Non stupisce affatto, quindi, che di tanto in tanto qualcosa sfugga al controllo degli sviluppatori.

I giocatori hanno recentemente scoperto un nuovo exploit di tipo visivo in grado di fornire un grande vantaggio a coloro che ne abusano. In sostanza, è possibile scoccare delle frecce con l'Arco Esplosivo - arma aggiunta con il recente e discusso aggiornamento 8.20 di Fortnite - senza essere visti dai nemici. Tutto ciò che bisogna fare è posizionarsi in un punto ben preciso dietro ad un riparo a forma di piramide, che può essere tranquillamente costruito con i materiali raccolti sull'isola.

La posizione esatta viene mostrata nell'immagine in basso: come potete vedere, la linea di tiro attraversa la piramide, dietro alla quale il giocatore può comodamente ripararsi senza essere visto dagli avversari. La freccia scoccata attraversa il riparo come se fosse immateriale, arrivando a destinazione senza alcun problema. Potete farvi un'idea ancora più precisa guardando il video disponibile all'indirizzo riportato in calce. Il trucco, per fortuna, non funziona con le altre tipologie di costruzioni, come è giusto che sia.

Epic Games non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito. Ci auguriamo ponga un rimedio il prima possibile, dal momento che questo problema è in grado di alterare l'esito delle partite, situazioni che in un gioco competitivo come Fortnite non vorremmo mai vedere. Nonostante tutto, il successo del gioco di Epic Games non sembra arrestarsi, coinvolgendo anche coloro che lo utilizzano per intrattenere gli spettatori: uno streamer quattordicenne è riuscito a guadagnare ben 200.000 dollari un anno.