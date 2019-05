Fortnite bug: spunta una nuova zona di morte istantanea a Neoinclinato

Dopo aver assistito ai problemi dei tunnel Onde d'Urto, sempre più esploratori dell'isola digitale di Fortnite riferiscono di essere incappati in un fastidioso bug che ha provocato la morte istantanea del proprio personaggio nei pressi di Neoinclinato, una delle nuove aree di gioco introdotte con l'apertura della Stagione 9.

Un utente del popolare subreddit di FortniteBR ha voluto immortalare il momento della morte del proprio alter-ego per mettere in guardia gli altri giocatori ed evitare che questo bug rovini l'esperienza degli altri utenti. Nel video, l'appassionato di Fortnite mostra quanto sia pericolosamente facile cadere in questa "trappola invisibile".

La nuova zona di morte istantanea si trova infatti a ridosso del quadrante dominato dalle strutture futuristiche di Neoinclinato, e più precisamente sul pendio di una collina che si trova a sud-est dell'area urbana della nuova città che ha preso il posto di Pinnacoli Pendenti dopo la sua recente distruzione ad opera del vulcano che ha posto fine alla Stagione 8 a tema piratesco con una gigantesca esplosione.

Anche il popolare streamer Ninja è incappato in un simpaticissimo bug della Season 9 che lo ha portato a perire in battaglia dopo aver assistito alla scomparsa del suo deltaplano mentre tentava di effettuare un rischieramento sull'isola. Fateci sapere con un commento se anche voi state riscontrando dei problemi dopo aver aggiornato Fortnite Battaglia Reale alla versione che ha fatto compiere a Fortnite un salto nel futuro con la Stagione 9.