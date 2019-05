Fortnite: alcuni bulli prendono di mira i cosiddetti 'default'

In un gioco come Fortnite Battaglia Reale l'elemento legato alla personalizzazione del proprio avatar virtuale assume una certa rilevanza e, tale aspetto, potrebbe comportare qualche problema tra i più giovani.

Stando a quanto dichiarato in un recente articolo d'approfondimento a cura di Polygon, sono sempre più comuni tra i giovani gli episodi di cyberbullismo relativi a Fortnite e alle sue numerosissime skin. I giocatori che non sono in possesso di particolari emote, costumi, deltaplani o picconi sarebbero spesso oggetto di derisione da parte di chi è invece solito spendere una gran quantità di denaro in microtransazioni. Il termine più utilizzato dai cyberbulli è "default", riferimento ai giocatori che utilizzano un personaggio con tutti gli oggetti predefiniti, ovvero quello disponibile al primissimo avvio del gioco. Se fino a qualche anno fa si prendevano di mira coloro i quali non volevano o non potevano indossare capi firmati, oggi i bulli si sono spostati su Fortnite.

Insomma, si tratta di un fenomeno particolarmente grave dovuto alla sempre maggiore diffusione del battle royale Epic Games, che può essere giocato da chiunque si qualsiasi piattaforma. Purtroppo nemmeno una personalità influente come quella di Tfue, uno dei più abili giocatori al mondo che non utilizza mai oggetti diversi da quelli predefiniti, è riuscita ad arginare tale fenomeno. La speranza è che l'aumentare di eventi in-game con relative ricompense possa permettere agli utenti di ottenere maggiori oggetti per la personalizzazione in modo da limitare situazioni del genere. A questo proposito, vi invitiamo anche a tenere d'occhio i giocatori più piccoli di Fortnite presenti nella vostra famiglia, in modo da scoprire se anche loro sono vittima di questi fastidiosi individui.

