Fortnite: Bumpaah si scaglia contro il battle royale di Epic, 'CS:GO gli è superiore'

Mentre la scena eSport è costretta a fermarsi per via dell'emergenza Coronavirus, il pro player di Fortnite Battaglia Reale conosciuto con il nickname di Bumpaah prova a spiegare perchè preferisce Counter-Strike: Global Offensive allo sparatutto gratuito di Epic.

Interpellato dagli autori del podcast di Fortnite Hotline FN, il giocatore professionista ha offerto il suo parere in merito all'attuale scena competitiva di Fortnite e spiegato perchè, dal suo punto di vista, il kolossal free-to-play di Epic Games continua ad essere inferiore rispetto ad altre realtà del settore come quella legata alla scena eSport di Counter-Strike Global Offensive.

"I pro player di CS:GO hanno per il loro titolo preferito tutto ciò che manca ai giocatori professionisti di Fortnite", esordisce Bumpaah per sottolineare come, secondo lui, la scena eSport del battle royale di Epic sia in qualche modo "inflazionata" dai ricchi premi in denaro che l'azienda statunitense mette in palio nei tornei ufficiali.

A detta di Bumpaah, quindi, la popolarità di CS:GO tra i pro player sta crescendo a un ritmo impressionante proprio in ragione della passione nutrita dai suoi appassionati, e non da "facili incentivi" di natura economica. In effetti, complice anche il record di utenti connessi a Steam per via del Coronavirus, lo sparatutto multiplayer di Valve Counter-Strike Global Offensive vanta una media altissima di giocatori attivi, con un interesse crescente per tutti gli streaming che lo riguardano su piattaforme come Twitch.