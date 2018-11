Fortnite: i bundle sono stati rimossi dal negozio per un problema tecnico

Avrete sicuramente notato che nei giorni scorsi sono stati messi in vendita dei bundle all'interno del negozio di Fortnite Battaglia Reale. Questi pacchetti offrivano una serie di oggetti, accomunati dall'appartenenza al medesimo set, a prezzo scontato.

Tra i pacchetti messi in vendita finora figurano Rex e Wukong. Questa notte è invece stato proposto in vendita il bundle Highland Warrior, comprendente un costume, un piccone e un deltaplano (potete ammirarli nell'immagine di anteprima) al prezzo di 2.380 V-Buck, invece di 2.800.

Purtroppo, è durata davvero poco: subito dopo il lancio, Epic Games si è vista costretta a rimuovere l'Highland Warrior bundle a causa di un problema tecnico non meglio specificato. Per un certo periodo di tempo, i giocatori si sono trovati dinanzi a due versioni differenti dello store: una con il bundle, l'altra senza. Il coordinatore della community, MrPopoTFS, ha rilasciato la seguente dichiarazione sul sub-Reddit ufficiale del gioco: "Abbiamo temporaneamente rimosso i bundle per indagare su un errore associato ad essi. Solitamente gli hotfix ci mettono un po' di tempo per essere applicati a tutti i server, ecco perché alcuni potrebbero aver visto il bundle nel negozio per un po' di tempo".



Non sappiamo quando i bundle faranno il loro ritorno nel gioco. Nel frattempo, se avete voglia di spendere qualche V-Buck, potete farlo acquistando i nuovi costumi Taro e Nara oppure l'emote Pomposo.