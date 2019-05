Fortnite Burst MSG: un video gameplay mostra la nuova Mitraglietta Compatta

Sulla scorta del leak dell'arma Burst MSG, gli instancabili programmatori amatoriali che popolano la scena dei dataminer di Fortnite riescono a utilizzare ingame la Mitraglietta Compatta, il nuovo equipaggiamento che dovrebbe approdare sull'isola del battle royale di Epic Games con il prossimo aggiornamento del titolo.

Ricomponendo le porzioni di codice estrapolate dall'update 9.10 di Fortnite, l'utente conosciuto su Reddit come Ventyrus ha realizzato un filmato di gioco che illustra il funzionamento e i suoni emessi dalla mitraglietta. La presenza delle animazioni legate alla ricarica e della lista completa delle statistiche dell'arma, ovviamente, rafforzano l'ipotesi dell'imminente apparizione del Burst SMG nelle casse disseminate sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale.

Stando sempre alla scena dei dataminer, la mitraglietta compatta dovrebbe offrire un alto potere di arresto negli scontri a fuoco a distanza ravvicinata e costituire, così facendo, il perfetto sostituto del mai dimenticato Fucile a Pompa, rimosso da Epic all'inizio della Stagione 9 con la protesta di buona parte della community.

A ogni modo, il prossimo aggiornamento di Fortnite che concluderà le sfide Fai Centro in Centro dovrebbe essere disponibile nel corso di questa settimana e aprire una nuova stagione di contenuti ingame legati all'evento crossover dedicato a Godzilla e al nuovo film atteso nelle sale cinematografiche italiane per il 30 maggio.