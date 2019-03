Fortnite con Bus dal tragitto dinamico è il nuovo concept della community

L'universo digitale di Fortnite Battaglia Reale ha subito tantissimi cambiamenti dalla Stagione 1, ma c'è un elemento di gioco che da allora è stato interessato da pochissime modifiche ed è quello legato al Bus.

Non è un caso, quindi se l'ultima idea proveniente dalla community di Fortnite riguardi proprio l'iconico mezzo di trasporto utilizzato per consentire ai giocatori di lanciarsi agilmente sull'isola del battle royale di Epic Games.

L'utente di Reddit conosciuto come The8BitGentleman ha infatti sottoposto al giudizio dei frequentatori del popolare forum la sua idea di un Bus con "tragitto dinamico", una soluzione che potrebbe introdurre un elemento di novità e di imprevedibilità nelle dinamiche di gameplay basate sullo schieramento in battaglia.

Come suggerisce il redditor tramite l'immagine esplicativa che trovate a fondo pagina, il concept del "nuovo Bus" di Fortnite porta il mezzo di trasporto a compiere un tragitto sempre diverso per coprire i quadranti della mappa "penalizzati" dall'attuale tragitto in linea retta effettuato dal autobus volante.

Mentre gli appassionati del battle royale più famoso e giocato del mondo si dilettano in questo genere di idee per aiutare gli autori di Epic Games a migliorare costantemente l'offerta di gioco di Fortnite Battaglia Reale, i pro player si interrogano del perchè Epic abbia deciso di introdurre le graduatore competitive nella nuova modalità Arena inscenando una singolare protesta come quella di Tfue, Courage e di altri streamer che hanno deciso di giocare a Uno finchè la situazione non tornerà alla normalità una volta finito il torneo Fortnite World Cup 2019.