Fortnite: a caccia di teste con RNade oggi 3 giugno sul nostro canale Twitch

Un'altra settimana sta per terminare, ma noi conosciamo il modo permetto per prepararci a quella che verrà. Una lunga diretta interamente dedicata al fenomeno del momento, Fortnite!

A partire dalle ore 21:00 di oggi domenica 3 giugno, RapidNade andrà a caccia di teste sul campo di battaglia della modalità Battle Royale, alla ricerca dell'ambita Vittoria Reale! La trasmissione andrà in onda sul nostro canale Twitch, al quale siete invitati ad iscrivervi. È fondamentale per poter interagire con gli altri membri della community di Everyeye in chat e con RNade. Grazie ad essa, inoltre, riceverete una notifica sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento!

In Fortnite Battaglia Reale è attualmente in corso la Settimana 5 della Stagione 4, che propone sfide come "Balla con gli altri per far alzare la strobosfera vicino a Sponde del Saccheggio" e "Segui la mappa del tesoro trovata nel Boschetto Bisunto".

Questa mattina, intanto, sono già spuntate in rete le sfide della Settimana 6, che prenderà il via giovedì 7 giugno! Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad, e che la modalità Battaglia Reale può essere giocata in maniera totalmente gratuita (con supporto a microtransazioni per oggetti di natura esclusivamente estetica).