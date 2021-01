Fortnite, Cacciatore della Giungla: come completare tutte le sfide di Predator

Da oggi sono disponibili in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 tutti gli Incarichi Cacciatore della Giungla, grazie ai quali i possessori del Battle Pass possono ottenere senza costi aggiuntivi la skin di Predator e tutti gli altri oggetti del set.

Trova la capsula misteriosa (0/1) – Ricompensa: icona stendardo Predator

Per completare subito questa sfida potete dare un'occhiata alla nostra guida su come trovare la capsula misteriosa di Predator in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.

Parla con Manzo-boss, Rimedio e Manichino (0/3) – Ricompensa: Emoticon Reticolo del Plasma Caster

Anche in questo caso trovate tutti i dettagli sulla posizione dei personaggi nella guida con i consigli su come parlare con Manzo-boss, Rimedio e Manichino in Fortnite.

Ecco qualche consiglio per completare tutte le sfide:

Ottieni medikit (0/3) – Ricompensa: Spray Cacciatore con Visione Termica

Per questa sfida esiste un trucchetto molto utile e grazie al quale si può completare il tutto in una manciata di secondi: raccogliete un medikit grande, gettatelo a terra tramite il menu dell'inventario e raccoglietelo per due volte, così da ingannare il gioco e fare in modo che lo stesso oggetto venga conteggiato tre volte per la sfida.

Sconfiggi Predator (0/1) – Ricompensa: skin leggendaria di Predator

Questa è la sfida più tosta ed anche la più importante, dal momento che serve a sbloccare la skin del personaggio e a completare tutte le missioni che chiedono di indossarla. Se avete bisogno di aiuto per sconfiggere il nuovo boss del battle royale, date un'occhiata alla guida su come sconfiggere Predator e ottenere la skin gratis del pass di Fortnite.

Raccogli armi leggendarie o più rare (0/1) – Ricompensa: schermata di caricamento (non comune) La Caccia

Questa sfida è incredibilmente semplice, soprattutto se si gioca in modalità Rissa a Squadre, in cui le armi leggendarie (arancioni) si possono trovare nelle casse di rifornimenti e in giro per la mappa con una discreta facilità. Per completare la missione vanno bene anche le armi esotiche o mitiche, che si possono acquistare presso i vari NPC o sconfiggendo il Mandaloriano nei pressi della Razor Crest.

Completa una taglia nei panni di Predator (0/1) – Ricompensa: dorso decorativo (leggendario) Trofeo del Cacciatore

Per completare questa missione non dovete far altro che indossare la skin del personaggio e completare una qualsiasi taglia. Se non sapete come farlo, leggete pure la nostra guida su come accettare e completare taglie in Fortnite Stagione 5.

Visita l'appartamento di Predator a Covo del Cacciatore nei panni di Predator (0/1) – Ricompensa: emote integrata di Predator (leggendaria) Biocasco Attivo

Se volete raggiungere rapidamente questo luogo, vi suggeriamo di leggere la guida su come visitare l'appartamento di Predator a Covo del Cacciatore.

Trascorri 30 secondi entro 10 metri da un giocatore nei panni di Predator (0/30) – Ricompensa: strumento da raccolta (leggendario) Lame da polso Yautja

Per questa sfida non dovete far altro che restare incollati agli avversari indossando la nuova skin. Se avete bisogno di qualche trucco potete leggere la nostra guida su come trascorrere 30s entro 10m da un giocatore in Fortnite.

Infliggi danni con la visione termica attiva nei panni di Predator (0/100) – Ricompensa: copertura reattiva per armi e veicoli (leggendaria) Arsenale del Cacciatore

Come tutte le altre sfide più complesse, potete trovare trucchi e consigli su come infliggere danni con la visione termica attiva in Fortnite Capitolo 2 sulle pagine di Everyeye.