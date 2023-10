Fortnite, si cambia: il battle royale diventerà un 'ecosistema multi-gioco', ecco come

Mentre in rete si continua a discutere dei 900 licenziamenti decisi da Epic, il publisher e sviluppatore statunitense guarda in direzione di Fortnite per preannunciare l'arrivo di un'importante novità che coinvolgerà tutti i creatori di contenuti appassionati del battle royale gratuito.

Nell'ottica di un potenziamento e di una riorganizzazione complessiva delle licenze legate ai contenuti sviluppati con Fortnite Unreal Editor complementare alla modalità Creativa, i vertici di Epic Games hanno deciso di introdurre un sistema di classificazione non troppo dissimile da quello conosciuto da tutti i videogiocatori con i rating PEGI o ESRB.

Il sistema di classificazione per età, sottolinea Epic, entrerà a pieno regime già dal prossimo 14 novembre e varrà per tutti (ma proprio tutti) i contenuti generati dalla community tramite gli strumenti di sviluppo di Fortnite Unreal Editor integrati alla modalità Creativa.

La soluzione adottata da Epic trasforma così Fortnite in un vero e proprio 'ecosistema multi-gioco', una visione più volte delineata dalle alte sfere del publisher americano e che, da metà novembre, sarà evidente per tutti i creatori di contenuti che animano la scena di Fortnite Battaglia Reale e Fortnite Creativa.

L'evoluzione di Fortnite in un ecosistema multi-gioco sarà quindi accompagnata dall'introduzione di un sistema di classificazione per ogni contenuto sviluppato sia dai creatori di contenuti indipendenti che dalle aziende (ivi compresi gli studi first party di Epic e i partner dell'azienda americana). Tutti i contenuti realizzati con gli strumenti creativi di Fortnite, di conseguenza, dovranno rispondere ai criteri dell'International Age Rating Coalition (IARC), con tanto di questionario da compilare e inviare alla rating board internazionale per indicare l'eventuale presenza di contenuti 'maturi' o altri elementi sensibili.

Il processo di assegnazione del rating, precisa Epic, dovrebbe essere automatico, con il successivo intervento dell'IARC per l'eventuale rettifica delle classificazioni errate e la conseguente modifica dei parametri di 'parental control' legati, appunto, alla fascia di età indicata dalla rating board.