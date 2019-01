Fortnite: i cambiamenti dell'update 7.20 sono stati rimossi per via di un bug

L'aggiornamento V7.20 di Fortnite ha portato con sè alcuni problemi inaspettati. I giocatori infatti hanno avuto poco tempo per godersi i miglioramenti apportati dal nuovo update, visto che questi ultimi sono stati temporaneamente rimossi a causa di un bug piuttosto fastidioso.

I giocatori si erano infatti accorti di alcuni ritardi nella costruzione delle strutture ed hanno iniziato a segnalare il problema a Epic Games (che tra l'altro pare stia pensando di implementare la modalità spettatore), finché la software house si è accorta che le conseguenze di quello che poteva essere solo un fastidio, potevano essere ben più gravi.

Sembra infatti che quando gli utenti iniziavano a modificare le costruzioni mentre si trovavano ancora nella lobby, un bug gli impedisse di sparare una volta entrati in battaglia. Ovviamente, è impossibile giocare in queste condizioni, per cui è stato deciso di cancellare i cambiamenti e riportare il changelog alla precedente versione.

In questo momento l'esperienza di gioco è in tutto e per tutti identica alla versione 7.10, ma l'azienda ha già rassicurato tutti facendo sapere di essere al lavoro sulla soluzione del problema, ed i cambiamenti saranno dunque tutti ripristinati nel nuovo aggiornamento 7.30.

Ci vorrà dunque un po' di pazienza, ma nel frattempo è comunque possibile godersi il gioco senza problemi. Vi state già godendo l'evento Tempesta di Ghiaccio?