Fortnite, grande cambiamento in arrivo? Il concerto di Travis Scott scatena i fan

L'incredibile evento Fortnite X Travis Scott ha raccolto l'adesione di ben oltre dieci milioni di videogiocatori, con un tasso di partecipazione che ha infranto ogni record precedente per il battle royale.

L'appuntamento musicale, a differenza di quanto avvenuto in altri casi, non è stato tuttavia un evento unico, ma si sta progressivamente ripetendo all'interno del gioco secondo un calendario preciso. Una tendenza che lo contraddistingue da altre celebrazioni, come il concerto di Marshmello o la celebrazione a tema Star Wars accolti da Fortnite: Battaglia Reale negli scorsi mesi.

Partecipando ai vari appuntamenti, parte della community ha tuttavia notato un dettaglio alquanto intrigante. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, infatti, i giocatori hanno avvistato, alla chiusura dell'evento, una particolare farfalla luminosa. Secondo alcuni, si tratta di una vecchia conoscenza, apparsa già in occasione dell'esplosione del celebre cubo "Kevin". Col passare dei concerti, la farfalla si starebbe facendo sempre più grande: un dato che ha spinto la community a sperare nel manifestarsi di una grande novità al termine del tour di concerti in game Fortnite x Travis Scott.



Parte della community, addirittura, si è spinta a ipotizzare un ritorno della vecchia mappa di Fortnite, ma ovviamente al momento di tratta di semplici speculazioni. Per scoprire se qualcosa bolle effettivamente in pentola, sarà necessario attendere!