Fortnite: i Camioni dello Slurp spariscono e sono indistruttutibili a causa di un bug

I giocatori di Fortnite Stagione 2 hanno riscontrato un curioso bug che fa sparire dalla mappa i camion dello slurp, con tutti i problemi che ne conseguono. Questi camion, infatti, permettono ai giocatori di ripristinare istantaneamente la loro salute e i loro scudi.

I camion dello slurp sono una delle novità introdotte con la mappa di Fortnite Stagione 2. Una volta distrutti dal giocatore, ricaricano immediatamente la sua salute e i suoi scudi. Come è facile immaginare, dunque, ricoprono un ruolo strategico non indifferente durante le partite di Battaglia Reale.

Come potete vedere a fondo pagina nei post pubblicati su Reddit da alcuni giocatori di Fortnite, nelle ultime ore è stato riscontrato un bug che fa sparire questi camion. In altri casi, è possibile sparare a questi camion senza però infliggergli nessun danno, per poi vederli di nuovo sparire.

Anche a voi sta capitando di imbattervi in questo problema? Fatecelo sapere nei commenti. A questo punto non rimane che attendere aggiornamenti in merito da Epic Games, che con la pubblicazione di una patch potrebbe correggere questo bug.

