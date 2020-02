Fortnite: camuffati in una cabina del telefono in partite diverse

Dopo avervi spiegato come aprire le porte bloccate da uno scanner ID, in questa mini-guida alle sfide Briefing di Brutus di Fortnite Stagione 2 vi mostriamo dove e come camuffarsi in una cabina del telefono in partite diverse.

Anche le cabine del telefono sono una delle novità introdotte nella nuova mappa di Fortnite Stagione 2. Dove si trovano, e cosa bisogna fare per camuffarsi al loro interno? Vediamolo insieme.

Dove e come camuffarsi in una cabina del telefono in Fortnite Stagione 2

Le cabine del telefono sono presenti in tutte le zone della mappa di Fortnite Stagione 2 in cui bazzicano gli scagnozzi controllati dall'IA. Uno di questi luoghi è la piattaforma petrolifera che trovate a sud-ovest della mappa, vicino alla Fabbrica di Slurp. L'abbiamo evidenziata con un cerchio rosso sulla mappa che potete consultare a fondo pagina.

Una volta atterrati sulla piattaforma petrolifera, sarà molto facile individuare la cabina del telefono. Per camuffarvi da scagnozzo non dovrete far altro che entrare al suo interno, come potete vedere nel filmato proposto in cima. Ripetete l'operazione in tre partite differenti per portare a termine la sfida.

