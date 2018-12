Fortnite: i canali social di FNBRLeaks chiudono per timore di azioni legali

Come riportato dai gestori di FNBRLeaks, Epic Games avrebbe deciso di rivolgersi a un avvocato per fermare le attività condotte sul popolare sito specializzato nella divulgazione di indiscrezioni riguardanti Fortnite.

In risposta alla richiesta pervenuta dai legali di Epic, il principale autore e gestore del sito di FNBRLeaks, Preston, ha deciso di fermare a tempo indeterminato le sue attività e quelle del suo staff sul portale ufficiale e sui principali canali social associati.

"Non ho intenzione di entrare nello specifico", spiega Preston su Twitter e successivamente su Reddit a chi gli chiede perchè il portale e i relativi canali di FNBRLeaks non ricevono aggiornamenti da più di 24 ore, confermando così che "a causa della richiesta di un avvocato di Epic Games che non ho intenzione di rivelare, i miei canali Twitter, Discord, YouTube, Instagram e GitHub devono essere cancellati, altrimenti agiranno. Grazie a tutti per il supporto di chi mi ha seguito nei miei 7 mesi di FNBRLeaks. Purtroppo, a tutto c'è una fine".

Qualora risultassero veritiere, le dichiarazioni di Preston confermerebbero la volontà di Epic Games di arginare il sempre più ampio fenomeno dei rumor e delle indiscrezioni relative a Fortnite, specie con le operazioni di datamining effettuate per carpire le ultime novità sul battle royale più famoso del mondo prima che queste ultime vengano annunciate direttamente dagli sviluppatori statunitensi.

Nel momento in cui scriviamo, il sito FNBRLeaks è ancora attivo ma sembrerebbe limitarsi alla gestione quotidiana delle notizie e delle comunicazioni ufficiali di Fortnite Battaglia Reale e del modulo Salva il Mondo.