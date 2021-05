Fortnite, Caos Creativo: come sbloccare gratis il piccone Piranha

Epic Games ha oggi dato il via ad un particolare evento a tempo di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 interamente dedicato alla modalità Creativa e che prende il nome di Caos Creativo. Per tutta la durata dell'evento, gli utenti non solo potranno mettersi alla prova con una serie di sfide a tempo, ma potranno anche ottenere due ricompense gratis.

Le ricompense gratuite sono le seguenti: lo Spray "Flopper Dorato" e lo Strumento da Raccolta "Piranha", il quale fa parte dello stesso set della skin approdata proprio oggi nel negozio oggetti, ovvero Wave Rider. In entrambi i casi è molto semplice aggiungere gli oggetti all'armadietto e i passi da seguire sono pochi ed immediati. Il primo compito da portare a termine consiste nel visitare la pagina dell'evento sul sito ufficiale di Fortnite Capitolo 2: non lasciatevi spaventare dalla descrizione dell'evento e dal form da compilare, dal momento che per ottenere le ricompense non occorre candidarsi o inviare un video YouTube con la propria prestazione nella modalità Creativa.

Una volta visitata la pagina del Caos Creativo sul sito ufficiale, avete già sbloccato lo Spray "Flopper Dorato", il quale vi verrà assegnato al prossimo avvio del battle royale. Per ricevere invece l'esclusivo piccone dovete avviare il gioco ed accedere alla modalità Creativa. La missione da completare per ottenere l'oggetto consiste infatti nel trascorrere ben 30 minuti all'interno della mappa creata appositamente per l'evento e chiamata TeamSteel. Per far ciò non dovete fare altro che avviare la modalità Creativa e selezionare l'opzione che consente di inserire un Codice Isola per utilizzare la seguente combinazione di numeri: 1994-6642-9073. Avviata la partita, dovete trascorrere mezz'ora all'interno della mappa, non necessariamente in un'unica run. Se non avete voglia di giocare, potete attivare la corsa automatica e lasciare scorrere il tempo, il quale viene indicato sul timer nell'angolo in alto a destra, così che non possiate sbagliarvi.

Va precisato che l'evento è già attivo e sarà possibile partecipare per ottenere le ricompense gratuite entro e non oltre le ore 15:00 del fuso orario italiano del prossimo 11 maggio 2021. Inoltre a differenza dello spray, che viene subito assegnato in seguito all'accesso al portale di Caos Creativo, il piccone arriverà nell'inventario solo tra qualche giorno e non è quindi possibile ottenere l'oggetto immediatamente. Non è quindi il caso di spaventarsi se dopo i 30 minuti trascorsi nella mappa dell'evento non dovesse apparirvi la notifica della consegna dello strumento da raccolta.

