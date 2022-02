Fortnite Caos Creativo: sblocca ricompense gratis e gioca con i Creatori a San Valentino

L'amore è nell'aria: in vista della festività San Valentino, Epic Games lancia l'evento Caos Creativo in Fortnite, che permette a tutti gli utenti di sbloccare delle ricompense uniche e di giocare assieme ai loro Creatori preferiti.

A partire da oggi 7 febbraio 2022, siete invitati a recarvi sul sito web ufficiale di Caos creativo per iscrivervi alla nuova sfida. Registratevi e ottenete subito la vostra prima ricompensa, l'emoticon L'amore domina, inoltre giocare sulla mappa di Caos creativo per 30 minuti o più sbloccherà automaticamente una ricompensa bonus, il piccone Mazza di cuori. Potete accedere alla mappa attraverso il centro Creativo o seguendo questo link.

​In questo torneo della modalità Creativa di Fortnite potrete inviare i vostri tempi migliori sulla mappa per avere l'opportunità di unirvi ai migliori creatori di contenuti. Fino alle 15:00 del 14 febbraio, potete usare il sito per inviare le vostre partite: i tempi migliori saranno invitati a partecipare al Caos creativo insieme ai creatori che hanno scelto.

Come inviare il tempo

Registratevi sul sito con il vostro account Epic Games;

Giocate nella mappa di Caos creativo. I giocatori possono entrare nelle mappe attraverso la funzionalità Scopri o immettendo il Codice Isola;

Registrate la vostra corsa attraverso la mappa creativa;

Scegliete il vostro creatore preferito;

Caricate il vostro video su YouTube;

Condividete il link al vostro video e al vostro miglior tempo sul sito web;

Tra il 15 e il 22 febbraio Epic Games esaminerà i video inviati per determinare i partecipanti idonei. I giocatori selezionati affronteranno otto influencer di Fortnite e le loro community per stabilire il campione del rispettivo paese o regione. Dopo le qualificazioni, un solo Creatore e la sua community ne usciranno vittoriosi per rappresentare la loro regione o nazione alle finali mondiali, che si disputeranno il 12 marzo 2022 giugno per un montepremi totale di 100.000 dollari.

Date Qualificazioni

26-27 febbraio 2022: Francia, Polonia, Germania, Italia

26-27 febbraio 2022: Russia, Medio Oriente, Spagna, Nord America

5-6 marzo 2022: Sud America, Brasile, Australia, Giappone

Data della gran finale

12 marzo 2022: miglior squadra di ciascuna regione

I creatori italiani partecipanti all'iniziativa sono CiccioGamer89, Martex, Xiuder, Kekkobomba, QueenGiorgia, Kroatomist, PiazzTwitch ed Efesto 96.