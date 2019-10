Fortnite Capitolo 2: ecco le armi, gli oggetti e gli equipaggiamenti rimasti nel Buco Nero

L'ormai celebre Buco Nero che ha risucchiato Fortnite, come ormai sappiamo grazie al lancio dell'ultimo aggiornamento, ha generato la nuova isola di Fortnite Capitolo 2. L'immensa voragine cosmica prodotta alla fine della Stagione 10 di Fortnite, però, si è "mangiata" armi, oggetti ed equipaggiamenti del battle royale.

Il gran numero di modifiche apportate da Epic Games per rinfrescare il gameplay di Fortnite Capitolo 2 ha così spinto i colleghi di Forbes a stilare la lista degli oggetti e degli elementi dell'arsenale che sono stati rimossi dal kolossal sparatutto e che, presumibilmente, sono destinati a "rimanere nel vault" per molto tempo.

Eccovi allora una lista esaustiva degli equipaggiamenti rimasti nel Buco Nero che ha inghiottito Fortnite e da cui è scaturito Fortnite 2 (o Fortnite Capitolo 2):

Armi

Fucile d'Assalto Pesante

SMG Tattico

SMG Silenziato

Fucile da Fanteria

Minigun

Fucile di Precisione Semi Automatico

Fucile di Precisione Pesante

Pistola a Pietra Focaia

Pistola Pesante

Pistola Silenziata

Revolver

Oggetti

Bomba Puzzolente

Granata a Onda d'Urto

Fenditura Rottami

Gadget di Batman

Equipaggiamenti

Trappole Folgoranti

Bouncer

Bolla Scudo

Trampolino

Sguazzo Trangugio

Bomba Ballerina

Succo Succoso

Distributore

Falò confortevole (gli unici presenti sono quelli collocati sulla mappa)

Mech BRUTO

Hoverboard

Per celebrare il lancio Fortnite Capitolo 2, quindi, gli autori di Epic scelgono di rimuovere la maggior parte degli oggetti e delle armi per consentire agli appassionati di focalizzare le proprie attenzioni sulle aggiunte contenutistiche presenti sulla nuova mappa di Fortnite. Su queste pagine, il buon Antonio Izzo ha riassunto tutte le sorprese riservateci da Epic Games per il lancio della prima Stagione di Fortnite Capitolo 2.