Fortnite Capitolo 2: in arrivo l'aggiornamento 11.40 con nuove Sfide a Tempo Straordinario

Manca ancora qualche settimana al debutto della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 e, per ingannare l'attesa, gli sviluppatori sembrano avere in serbo per i fan del battle royale una serie di aggiornamenti e contenuti gratuiti.

Nel corso della prossima settimana dovrebbe infatti arrivare l'aggiornamento che porterà il gioco alla versione 11.40 e, con tutta probabilità, conterrà una nuova serie di skin e oggetti nascosti oltre alle prossime Sfide a Tempo Straordinario. Nel corso della giornata di ieri gli sviluppatori hanno dato il via alle sfide stagionali extra con Rimedio contro Tossina, missione grazie alla quale è possibile sbloccare uno stile aggiuntivo per uno dei costumi che si possono ottenere con il Pass Battaglia. Dal momento che non vi è traccia delle prossime Sfide a Tempo Straordinario, è quasi sicuro che stiano per arrivare con la prossima patch, anche se non si sa ancora nulla su quali altri costumi riceveranno degli aspetti extra.

Non è inoltre da escludere che tra le novità in arrivo vi sia anche una nuova arma, visto che sono ormai trascorse diverse settimane dall'avvistamento da parte dei dataminer del Fucile d'Assalto Pesante tra i file di Fortnite Capitolo 2.