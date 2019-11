Fortnite Capitolo 2: come completare tutte le sfide Nascondino

È finalmente arrivata una nuova missione settimanale di Fortnite Capitolo 2 intitolata Nascondino e, con essa, anche una serie di sfide da portare a termine per sbloccare gli stili alternativi delle skin presenti nel Pass Battaglia.

Ecco di seguito l’elenco di sfide e i nostri consigli su come completarle:

Atterra a Fattoria Frenetica, Pantano Palpitante o Sabbie Sudate (0/3)

Questa è una delle sfide più semplici di questa settimana, dal momento che vi chiede solo di atterrare in tre aree diverse della mappa. Ne caso voleste velocizzarne il completamento, vi basterà condividere la sfida e farla in compagnia di altri due amici, così che ognuno possa atterrare in uno dei tre luoghi. In caso contrario potreste sfruttare la possibilità di riutilizzare il deltaplano nella modalità Rissa a Squadre per fare da soli tutto il lavoro sporco in una sola partita.

Raccogli 500 unità di legno, 400 unità di pietra e 300 unità di metallo (0/3)

Per completare questa sfida vi basterà accumulare un bel po’ di materiali di ogni tipo. Il modo più semplice per completare la sfida è quello di concentrarsi su un tipo di materiale alla volta. In alternativa, potete condividere la sfida con altri due amici e fare in modo che ognuno accumuli uno specifico materiale. Potreste andare nella foresta per raccogliere legno, nel parcheggio ad ovest della Fattoria Frenetica per il metallo e in una qualsiasi città o distesa di verde per la pietra.

Elimina avversari a Fattoria Frenetica o Sabbie Sudate (0/3)

In maniera simile a tutte le sfide di questo tipo, bisognerà eliminare un totale di tre nemici in uno dei due luoghi indicati. Fortunatamente non dovrete fare tutte le eliminazioni in una sola partita, quindi non dovreste avere grossi problemi nel completare questa sfida. Il consiglio che possiamo darvi è quello di completare questo obiettivo il prima possibile, poiché saranno in tantissimi i giocatori ad atterrare in entrambi i luoghi per completare la sfida. Nel caso in cui doveste avere delle difficoltà, potete sempre prendere di mira qualche bot.

Cerca forzieri a Parco Pacifico o Lago Languido (0/7)

Anche questa sfida richiede solo un po’ di pazienza per essere completata, visto che dovrete probabilmente atterrare più volte in uno dei luoghi indicati per aprire sette diversi forzieri. Per semplificarvi la sfida potete farvi aiutare da un amico tramite l’assistenza di gruppo oppure approfittare della modalità Rissa a Squadre, nella quale solitamente ci sono intere aree della mappa completamente vuote e dove potete tranquillamente andare in cerca di tutti i forzieri.

Consuma oggetti da raccogliere (0/10)

Per completare questa sfida vi basterà andare in cerca di mele o funghi. Il modo più semplice per portare a compimento questo obiettivo è quello di mangiare 10 diversi funghi. Potete dare un’occhiata alla nostra guida sulla posizione dei funghi sulla mappa di Fortnite Capitolo 2 per scoprire in pochi secondi quali sono le aree in cui vi tornerà più facile completare la sfida.

Infliggi danni agli avversari con un piccone (0/100)

Quella che richiede di danneggiare i nemici con un piccone è ormai una sfida classica di Fortnite e viene riproposta almeno una volta in ogni stagione. Come sempre il modo migliore per completarla è quello di accanirsi sugli avversari (magari bot) una volta iniziata la partita, così che non possano reagire sparandovi con un’arma. Anche in questo caso potete approfittare della Rissa a Squadre e gettarvi verso i nemici con il piccone spianato fregandovene di cosa accadrà, vista la presenza del respawn.

Colpisci 5 punti deboli consecutivi mentre raccogli materiali (0/1)

Questa è un’altra sfida estremamente semplice da completare e richiede una certa precisione durante la raccolta dei materiali. Avete presente quel cerchio che appare dopo aver dato una prima picconata ad un oggetto come alberi, rocce, auto o altro? Ecco, dovrete colpirne cinque diversi consecutivamente. Il modo migliore per farlo è innanzitutto individuare un oggetto che abbia abbastanza punti vita da poter subire tutti questi colpi consecutivi (camper, grosse rocce o simili) e poi colpire con precisione il cerchio aspettando un istante tra una picconata e l’altra, così da essere certi di non sbagliare.

Infliggi colpi alla testa (0/10)

Completare questa sfida vi richiederà un po’ di attenzione, visto che bisognerà mettere a segno ben dieci diversi colpi alla testa (non tutti nella stessa partita necessariamente). Nel caso in cui dovesse risultarvi troppo difficile, potete sempre condividere la sfida o provare a completarla nella Rissa a Squadre. In questa modalità avrete più occasioni di scontrarvi con gli avversari e di tanto in tanto potreste imbattervi in qualche giocatore fermo al quale non dispiacerà sicuramente di farvi da bersaglio.

Visita punti d’interesse in una sola partita (0/5)

A differenza della solita sfida che chiede di visitare luoghi nominati in una sola partita, questa volta dovrete far visita a cinque diversi punti d’interesse. Si tratta di una sfida molto semplice da portare a termine, soprattutto se lo fate in Rissa a Squadre. Sulle nostre pagine trovate anche la mappa completa dei Punti d’Interesse di Fortnite Capitolo 2, così da potervi organizzare un piccolo percorso da seguire.

Elimina avversari in partite differenti (0/5)

Altra sfida particolarmente semplice da completare. Dovrete infatti completare almeno cinque diverse partite con un’uccisione. Con tutta probabilità riuscirete a portarvi a casa questa sfida senza nemmeno accorgervene, in caso contrario potete al solito gettarvi nella mischia nella modalità Rissa a Squadre, dov’è quasi impossibile concludere il match senza almeno un’uccisione.

Cerca la lettera “I” nascosta nella schermata di caricamento Nascondino (0/1)

Esattamente come avete fatto per tutte le precedenti lettere, una volta sbloccata questa sfida dovrete cercare la lettera nascosta nella schermata di caricamento di questa settimana e poi andarla a raccogliere. Anche in questo caso potete trovare sulle pagine di Everyeye una pratica guida sulla posizione della lettera I di Fortnite Capitolo 2.