Fortnite Capitolo 2: come distruggere gli alberi di cristallo

Con il debutto delle nuove sfide della Settimana 13 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 è arrivato anche un nuovo pretesto per andare in giro nell'area desertica situata proprio al centro dell'enorme isola del battle royale.

L'obiettivo della sfida in questione consiste nel distruggere gli alberi di cristallo che si trovano in giro per l'area. Sebbene infatti questa zona della mappa sia prevalentemente occupata dagli enormi cristalli di colore viola, in alcuni punti è anche possibile reperire degli alberi che per via dell'esplosione del Punto Zero di sono tramutati in cristallo. Per poter completare la missione ed ottenere come ricompensa ben 20.000 Punti Esperienza occorre trovare e distruggere a suon di picconate tre diversi alberi di cristallo. Alcuni di questi possono essere trovati nei dintorni di Torri Bislacche, ovvero l'ex Pinnacoli Pendenti, oppure nei paraggi di Colosseo Colossale. L'importante è aguzzare la vista e fare in modo da non confondere i normali cristalli dal corpo più sottile con gli alberi, dal momento che i secondi sono gli unici ad avere i rami.

Se avete bisogno di indicazioni più precise sulla posizione di questi oggetti, sappiate che in calce alla guida trovate una mappa sulla quale abbiamo cerchiato un luogo nel quale è possibile trovare abbastanza alberi di cristallo da distruggere per completare la missione. Nel caso in cui non doveste trovare mai gli alberi perché altri giocatori li raggiungono prima di voi, vi suggeriamo di avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre e di portare a termine lì la sfida, così che nessuno possa infastidirvi nel mentre.

Sapevate che nei prossimi giorni sarà possibile acquistare la skin di Alien nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 grazie all'ultimo portale? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate la guida su come immergersi nella piscina viola a Foschi Fumaioli in Fortnite Capitolo 2.