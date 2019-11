Fortnite Capitolo 2: in quale data avrà fine la Stagione 1?

L'avvento del Capitolo 2 ha portato con sé un ampio numero di novità in Fortnite Battaglia Reale. L'isola di gioco è stata infatti protagonista di ampi stravolgimenti, ai quali si sono affiancate nuove meccaniche di gameplay.

La temporanea "scomparsa" del battle royale all'interno di un misterioso Buco Nero, evento che ha catalizzato l'attenzione di un vastissimo numero di videogiocatori, ha parzialmente stravolto il battle royale e dato il via alla Stagione 1 del Capitolo 2 di Fornite. Quest'ultima, nello specifico, ha avuto inizio lo scorso 15 ottobre ed è dunque attiva ormai da diverse settimane. Ma fino a quando resterà attiva?

Secondo quanto riportato Fortnite Insider, non dovrebbe mancare molto tempo alla conclusione della Stagione 1 del Capitolo 2. Il portale riporta infatti che una prima indicazione in merito è stata avvistata sul sito ufficiale di Fortnite Battaglia Reale. La data selezionata per porre termine a questa fase del battle royale dovrebbe corrispondere al prossimo giovedì 12 dicembre. La durata complessiva della "mancata" Stagione 11 di Fortnite si attesterebbe dunque sulle otto settimane circa.



In attesa di maggiori informazioni sulle novità in arrivo nel battle roayle di Epic Games, segnaliamo che recentemente è apparso un misterioso messaggio nel cinema all'aperto di Fortnite, nell'area di Rapide Rischiose.