Fortnite Capitolo 2: tutti i dettagli sulla nuova modalità Laboratorio della Battaglia

Questa mattina i server di Fortnite Capitolo 2 sono stati spenti per una manciata di minuti per fare spazio alla patch 11.31, la quale non si è limitata a dare il via all'evento a tempo di Natale ma ha anche introdotto alcune novità come la modalità Laboratorio della Battaglia.

Per chi non avesse ancora avviato il gioco aggiornato all'ultima versione, sappiate che il laboratorio della Battaglia è una particolare modalità che supporta un massimo di 15 giocatori e permette agli utenti di catapultarsi su un'isola della battaglia personalizzata. Il creatore della partita potrà infatti decidere quale bottino far apparire in giro per la mappa (incluso quello speciale delle modalità a tempo) e dare vita a scenari di combattimento unici grazie all'accessorio Granate Bot. Oltre a questa aggiunta, gli sviluppatori hanno anche deciso di apportare alcuni piccoli cambiamenti al Parco Giochi. Per accedere ora alle mappe creative con gli amici vi basterà entrare in coda nella modalità Creativa e selezionare "Gioca" anziché "Crea".

Epic Games ha anche fatto sapere che, con l'ultima patch, il supporto alle DirectX 12 su PC è stato temporaneamente interrotto e tornerà il prossimo anno con numerose migliorie che verranno implementate grazie ai dati raccolti nell'ultimo mese.

