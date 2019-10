Fortnite Capitolo 2: disponibili le prime tre sfide della Stagione 1

Le prime sfide della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 sono ora disponibili in contemporanea con l'avvio del "secondo capitolo" del Battle Royale di Epic Games, partito ufficialmente a mezzogiorno di oggi, martedì 15 ottobre.

Le Sfide Nuovo Mondo sono al momento tre ma non è chiaro quante sfide abbia in programma di lanciare Epic Games su base settimanale ne quante di queste saranno accessibili solamente ai possessori del nuovo Pass Battaglia Capitolo 2, già in vendita a 950 V-Buck.

Sfide Fortnite Capitolo 2 - Settimana 1

Viaggia nei luoghi indicati

Scopri alcuni luoghi storici

Elimina i nemici a Brughiere Brumose o Lago Languido

Il nuovo Battle Pass stravolge il sistema di progressione di Fortnite puntando maggiormente sulle medaglie, per questo non siamo in grado di dirvi al momento quali siano le esatte ricompense delle sfide indicate qui sopra. Dovremmo necessariamente attendere le prossime ore per saperne di più sul sistema delle sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1, siamo appena agli inizi di un viaggio che ci porterà attraverso dieci stagioni per i prossimi due anni.

Avete già visto le armi di Fortnite Capitolo 2? Con la prima stagione del secondo capitolo hanno fatto la loro comparsa bocche da fuoco inedite e ancora più potenti rispetto al passato.