Fortnite Capitolo 2 e l'evento natalizio: il nuovo leak mostra la mappa innevata

Attingendo dai file dell'ultimo update 11.30 di Fortnite Capitolo 2, i dataminer dello sparatutto gratuito di Epic Games ci permettono di ammirare in anticipo l'aspetto della mappa innevata esplorabile partecipando alle attività del modulo Battaglia reale.

Sulla scorta delle attività di datamining compiute dai programmatori dilettanti che si cimentano in questo genere di operazioni in coincidenza del lancio ciclico degli aggiornamenti di Fortnite 2, scopriamo così che Epic ha letteralmente riempito i dati di gioco di file che, pur sembrando attualmente inattivi, sono destinati ad esserlo ancora per poco tempo.

I dataminer di Fortnite hanno infatti rintracciato tantissimi modelli poligonali di strutture architettoniche e di elementi scenici che, con ogni probabilità, saranno collocati sull'isola della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 giusto in tempo per l'apertura dell'evento natalizio nel modulo Battle Royale, dopo l'inizio di Frostnite in Salva il Mondo.

Oltre alla minimappa che mostra un'ambientazione completamente innevata, i leak dell'update 11.30 precedono l'arrivo di nuove aree nei quadranti già presenti, con nomi che spaziano da Shiver Inn a Crackshots Cabin: sempre nel novero delle sorprese riservateci da Epic nel corso delle prossime festività natalizie, dovrebbe essere prevista l'introduzione di un nuovo Dance Club e di una casetta innevata dedicata all'omino di pan di zenzero, il personaggio conosciuto da tutti i fan di Fortnite come Merry Marauder.