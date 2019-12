Fortnite Capitolo 2: evento speciale in arrivo a Rapide Rischiose?

La folta community di videogiocatori attivi su Fortnite: Battaglia Reale si sta recentemente interrogando sulla possibilità che nel gioco sia in arrivo un nuovo evento speciale.

Ad attirare l'attenzione è, in particolare, l'area di Rapide Rischiose. Nel recente passato, la zona aveva già incuriosito il pubblico in seguito alla comparsa di un misterioso filmato nel cinema all'aperto che ha sede nella zona. Ora, ulteriori avvistamenti hanno nuovamente allertato i giocatori di Fornite. Sembra infatti che dei camion stiano progressivamente facendo la propria comparsa presso Rapide Rischiose, forse con l'intento di rimuovere alcune delle vetture presenti presso il cinema all'aperto.

Ovviamente, questo dettaglio ha spinto immediatamente i dataminer a dedicarsi alla ricerca di possibili nuove informazioni. Tra questi, troviamo l'utente attivo su YouTube come "FortTory", che ha realizzato un video dedicato ai presunti cambiamenti a cui potrebbe andare incontro Rapide Rischiose. Visionabile direttamente in apertura a questa news, il video mostra una progressiva trasformazione del punto di interesse, fino alla sua trasformazione in un misterioso cantiere. In futuro potrebbe dunque sparire il cinema all'aperto presente nella mappa di gioco?



Per scoprire se queste ipotesi e voci di corridoio hanno un fondo di verità, non resta altro da fare che attendere pazientemente! Nel frattempo, i giocatori possono approfondire i cambiamenti introdotti in-game con l'aggiornamento 11.21 di Fortnite.