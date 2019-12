Fortnite Capitolo 2: in futuro non sarà 'solo un videogioco', promette Tim Sweeney di Epic

Scambiando quattro chiacchiere con i suoi follower di Twitter, il fondatore e amministratore delegato di Epic Games, Tim Sweeney, ha aperto una finestra sugli importanti cambiamenti che andranno a caratterizzare l'universo videoludico di Fortnite da qui ai prossimi 12 mesi.

L'intelligente domanda posta da un fan desideroso di capire se Fortnite debba essere considerato più come un videogioco o come una piattaforma (intesa come ecosistema videoludico slegato da logiche di esclusiva), spinge infatti il CEO di Epic a precisare, in maniera piuttosto criptica, che "Fortnite è un gioco. Ma per favore, torna qui tra un mese e ponimi di nuovo lo stesso quesito un'altra volta".

Dietro alle dichiarazioni di Tim Sweeney potrebbero celarsi moltissimi progetti, con altrettante suggestioni che spaziano dai film ai cartoni animati, fino ad arrivare alle piattaforme vere e proprie con una console a se stante che, paradossalmente, potrebbe fare concorrenza a Xbox Series X, PS5 e Nintendo Switch per ritagliarsi un proprio spazio di visibilità nel corso della prossima generazione.

Già adesso, d'altronde, Fortnite può essere considerato come molto più di un videogioco, basti pensare alle numerose collaborazioni e agli eventi cross-over che hanno animato la vita digitale degli esploratori dell'isola del battle royale di Epic, così come al fenomeno mediatico internazionale che ha caratterizzato la fase del buco nero di Fortnite Capitolo 2. E voi, in quali altri contesti extra-videoludici vedreste di buon occhio una futura evoluzione di Fortnite? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere questo articolo di approfondimento dedicato alle citazioni di Fortnite tra i migliori giochi del decennio.