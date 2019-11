Fortnite Capitolo 2, Guida: lista di tutte le Sfide Giornaliere e consigli per completarle

Con l'ultimo aggiornamento settimanale di Fortnite Capitolo 2, Epic ha reintrodotto la Sfide Giornaliere, semplici obiettivi che vengono assegnati al giocatore in maniera casuale e che permettono di ottenere un discreto quantitativo di punti esperienza. Oggi vi proponiamo un elenco con tutte le possibili sfide e i consigli utile a completarle.

Ecco di seguito tutte sfide giornaliere che potrebbero esservi assegnate:



Recupera Salute



Portare a compimento questa sfida è molto semplice e richiede solamente di mangiare mele o utilizzare medikit e bende per recuperare un determinato quantitativo di salute (non necessariamente in una sola partita).



Applica Scudi



Per completare questa sfida giornaliera vi basterà utilizzare mini-pozioni scudo, pozioni grandi o mangiare funghi per accumulare punti scudo (l'indicatore blu sopra la barra della salute, quella verde).



Distruggi un luogo adatto a pescare con un esplosivo



Cercate una delle piccole aree nell'acqua dove è possibile trovare armi rare, Flopper e altri oggetti per colpirla con una granata o un lanciarazzi.



Pesca con una Fiocina



Andate in giro per la mappa di gioco e, una volta entrati in possesso di una Fiocina, cercate un luogo in cui pescare per utilizzare lo strumento e completare la sfida.



Cattura un pesce



Questa sfida è molto semplice e richiede semplicemente di procurarsi una canna da pesca o una fiocina per catturare un pesce di qualsiasi tipo. Non dovrete quindi preoccuparvi di trovare un'area in cui cercare Flopper o pesci più rari. Esistono anche delle varianti di questa sfida nelle quali viene chiesto di pescare in aree specifiche della mappa come Sabbie Sudate, Lago Languido e Pantano Palpitante. Un'altra variante della sfida chiede di recuperare un'arma al posto di un pesce ed è altrettanto semplice da completare.



Pesca un'arma



Si tratta di un altro compito alla portata di tutti, visto che chiede solo di procurarsi un oggetto per pescare e utilizzarlo su una qualsiasi arma, così da attirarla verso il giocatore.



Infliggi danno agli avversari



Questa sfida può essere completata semplicemente colpendo gli avversari con qualsiasi arma, veicolo o oggetto presente nel gioco. Esistono anche delle varianti della sfida che richiedono l'utilizzo di tipologie specifiche di oggetti come le armi esplosive, le armi con mirino, le armi rare, le armi non comuni o i veicoli.



Infliggi danno agli avversari con un piccone



Si tratta di una sfida vista più volte tra le missioni settimanali che può essere completata semplicemente accanendosi con il proprio piccone su uno dei nemici nei primi istanti di una partita. Nel caso in cui dovesse risultarvi troppo difficile potete inseguire i nemici in Rissa a Squadre.



Infliggi danni alle strutture nemiche



Portare a termine questa sfida non è troppo complesso, dal momento che vi basterà colpire con qualsiasi arma le strutture nemiche. Potete riconoscere le strutture nemiche poiché non possono essere modificate e, una volta che vi trovate vicino ad esse, si illuminano di rosso. Il modo più semplice per completare questa sfida è avviando una partita in Rissa a Squadre, dove nei momenti finali ci saranno così tante strutture nemiche che non potrete sbagliare.



Elimina avversari



Completare questa sfida è semplice e richiede solo di eliminare uno specifico numero di nemici. Fortunatamente non dovrete uccidere tutti gli avversari in una sola partita, quindi potete tranquillamente continuare a giocare e attendere di raggiungere l'obiettivo, in caso contrario potete completare subito la sfida in Rissa a Squadre.



Raccogli materiali (legno, pietra o metallo)



Questa semplice sfida chiede al giocatore di accumulare un determinato quantitativo di uno dei tre materiali presenti nel gioco, ovvero pietra, legno o metallo. In base a ciò che vi serve potreste atterrare in un luogo specifico per accedere immediatamente ad una ricca quantità di risorse. Se vi sere del metallo, ad esempio, un'ottima idea è quella di recarsi alò cinema all'aperto ad ovest di Fattoria Frenetica e distruggere quante più auto possibile.



Colpisci Punti Deboli



Per completare la sfida in questione dovrete picconare con attenzione gli oggetti del mondo di gioco, così da colpire il piccolo cerchio che appare su schermo dopo aver dato il primo colpo. Effettuate diversi colpi di precisione e la sfida sarà completata.



Sopravvivi agli avversari (singolo, coppie e squadre)



Questa è forse una delle sfide più semplici dell'intero elenco, dal momento che vi basterà giocare qualche partita in una specifica modalità per completarla. Ogni avversario che muore o si disconnette nel corso di una partita si aggiungerà ad un contatore che, arrivato al massimo, vi permetterà di completare la sfida.



Raccogli un oggetto di ogni rarità



Per completare questo obiettivo dovrete raccogliere almeno un oggetto di ogni livello di rarità, ovvero: bianco, verde, blu, viola e giallo. Non dovrete completare la sfida in una sola partita e, per velocizzare il processo, potreste gettarvi in una Rissa a Squadre.



Raccogli oggetti leggendari in partite diverse



Per avere la sicurezza di entrare in possesso di un'arma leggendaria dovete entrare in una Rissa a Squadre, i cui rifornimenti aerei contengono quasi sempre un oggetto arancione, utile a completare la sfida.



Raggiungi la Top 10 nella modalità singolo, coppie o squadre



Questa è una sfida abbastanza impegnativa e richiede di raggiungere una certa posizione in una delle svariate modalità di gioco. Se non siete particolarmente bravi potete sempre nascondervi in un cespuglio al centro dell'area sicura e attendere che il contatore dei giocatori vivi scenda.



Vinci una partita in Rissa a Squadre



Per completare questa sfida dovrete vincere una partita nella modalità Rissa a Squadre, che vede scontrarsi due team da 20 giocatori che dovranno lottare per raggiungere le 100 uccisioni. L'abilità del singolo giocatore non ha grande rilevanza in questa modalità e potreste dover completare più di una partita per vincerne una.



Gioca partite



Niente di più semplice, avviate diverse partite in qualsiasi modalità di gioco per completare la sfida.



Gioca una partita con un amico



Questa sfida richiede di giocare una sola partita in compagnia di una persona presente nella vostra lista amici. Dovrete quindi invitare il giocatore e avviare una partita in una qualsiasi modalità di gioco che preveda la partecipazione di squadre composte da almeno due utenti.



Cerca scatole di munizioni



Questa è un'altra sfida molto semplice che chiede semplicemente di andare in giro ad aprire le piccole scatole verdi contenenti munizioni. Esistono versioni alternative della sfida che chiedono di raccogliere scatole di munizioni in luoghi specifici della mappa e sono anch'esse molto semplici da completare.



Cerca forzieri



Nulla di più semplice, per completare questa sfida dovrete giocare qualche partita aprendo diversi forzieri e il gioco sarà fatto. Dovreste riuscire a completarla senza nemmeno accorgervene.



Cerca rifornimenti



Questa sfida può essere completata in maniera estremamente veloce in Rissa a Squadre, modalità nella quale arrivano costantemente dall'alto nuove casse azzurre contenenti bottino raro.



Utilizza oggetti da lancio in partite diverse



Per completare questa sfida dovrete utilizzare almeno un oggetto da lancio in partite diverse. Tra gli oggetti che rientrano in questa categoria ci sono le granate, che sono le più semplici da trovare in giro per la mappa. Fortunatamente vi basterà semplicemente lanciare l'oggetto e non ci sarà bisogno di danneggiare un nemico per completare la sfida.



Utilizza trappole in partite differenti



Esattamente come per la sfida relativa, dovrete raccogliere una trappola e piazzarla in un qualsiasi punto in partite diverse.

