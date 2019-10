Fortnite Capitolo 2 Guida: i migliori posti in cui atterrare per vincere

Dopo avervi fornito trucchi e strategie per sopravvivere in Fortnite 2, in questa mini-guida vi indicheremo i migliori luoghi in cui atterrare sulla mappa per aumentare le vostre probabilità di vittoria nel Capitolo 2 di Fortnite.

Scegliere il luogo in cui atterrare è una decisione molto importante che può influenzare l'esito di una partita. Quali sono le migliori location in cui iniziare il match? Secondo quali criteri un posto può essere più conveniente di un altro? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come scegliere i migliori posti in cui atterrare in Fortnite 2

Sono tre i parametri principali da considerare quando si sceglie un posto in cui atterrare in Fortnite:

Frequenza del bottino: maggiore è la frequenza del bottino a terra, maggiori saranno le probabilità di ottenere un ottimo equipaggiamento in breve tempo, così da ottenere un vantaggio tattico non indifferente sugli avversari. Le location ricche di forzieri, in questo senso, rappresentano la soluzione ideale per andare a caccia di loot dalle prime fasi del match.

Popolarità: i luoghi in cui atterrare possono essere più o meno popolati. In genere i centri abitati e le location più ricche di bottino sono anche i posti più frequentati. Se volete buttarvi subito nella mischia, confidando nei mezzi a vostra disposizione e nelle vostre abilità, potete atterrare in queste location. Al contrario, se preferite un approccio più cauto fareste bene a starne alla larga.

Veicoli: nella mappa di Fortnite Capitolo 2 sono presenti anche i veicoli, tra cui gli inediti motoscafi. I mezzi di trasporto sono collocati in determinate zona dell'isola, e vi consentiranno di spostarvi molto più in fretta. L'ideale per fuggire dalla tempesta o per mettersi in salvo da una situazione pericolosa. Considerate la possibilità di atterrare in un posto dove ci siano dei veicoli nelle vicinanze.

Di seguito elenchiamo i migliori posti in cui atterrare in Fortnite Capitolo 2, descrivendovi i loro punti di forza:

Pantano Palpitante e Fabbriche Slurp

Pantano Palpitante e le Fabbriche Slurp offrono una generosa quantità di bottino. Come se non bastasse, in queste location potrete ricaricare al massimo i vostri scudi senza bere alcuna pozione. Dentro e intorno alla fabbrica ci sono i barilotti di Slurp che potete aprire, ognuno contenete 10 unità di scudo e alcuni materiali metallici.

Stando nelle pozze luminose della palude, dunque, potrete aumentare gli scudi e la salute senza dover usare oggetti, con tutti i vantaggi che ciò comporta. Atterrare in questi posti è sempre una saggia scelta.

Foschi Fumaioli

La nuova centrale elettrica nota come Foschi Fumaioli è un punto di partenza eccezionale per i giocatori. Atterrate qui e avrete accesso a molti materiali metallici, numerose casse del bottino, una stazione di potenziamento delle armi e, soprattutto, l'accesso a due diverse modalità di trasporto di facile utilizzo.

Entrando nella base di una delle due torri di raffreddamento troverete una sostanza appiccicosa rosa che emana vapore. Vi basterà saltare sopra la sostanza e lasciare che il vapore vi porti fuori dalla torre, permettendovi di volare o scivolare via dalle torri. Ci sono anche delle linee elettriche che i giocatori possono usare come funivie per spingersi a sud.

Sabbie Sudate

Sabbie Sudate può vantare una notevole quantità di casse e materiali. Legno, pietra e metallo sono in gran numero in tutta l'area, così come i forzieri del bottino, senza contare che sotto la passerella e sparpagliati sulle spiagge troverete dei bauli extra: dovrete aprire attentamente gli occhi per individuarli, perché non emetteranno il tipico suono del bottino.

Considerando la presenza del bottino extra, la vicina della stazione di upgrade delle armi (a tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagina vi abbiamo spiegato come potenziare le armi in Fortnite Capitolo 2) e tutti i materiali disponibili, un viaggio in spiaggia resta sempre una meta invitante per i giocatori che saltano fuori dal Bus della Battaglia.

Fattoria Frenetica

Fattoria Frenetica offre una pletora di materiali in legno e metallo provenienti da tutte le strutture e i macchinari agricoli, oltre a molti forzieri e rifugi. Numerose pile di fieno fungono da nascondigli che possono essere sfruttati per fuggire alla vista degli avversari e coglierli di sorpresa.

La fattoria ospita anche un Furgone di Riavvio per riportare in vita i compagni di squadra defunti, un buon punto strategico per squadre e giocatori che scivolano vi da Foschi Fumaioli. La posizione centrale della fattoria la rende un ottimo posto per costruire presto il proprio arsenale e prepararsi alla fase conclusiva della partita.

Parco Pacifico

Il famoso paesaggio suburbano di Parco Pacifico è tornato e si presenta come un luogo di atterraggio altrettanto appetibile anche nel Capitolo 2 di Fortnite. Il parco include numerosi edifici e case composte da diversi tipi di materiali che i giocatori possono raccogliere con il loro piccone.

Le casse del bottino sono sparse in tutta l'area, negli scantinati e nelle soffitte delle case, sotto le scale e in tutto il quartiere. Per le squadre c'è anche un Furgone di Riavvio nel centro del parco, da sfruttare come sempre per riportare in vita i compagni che sono stati uccisi.