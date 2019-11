Fortnite Battaglia Reale: inaspettatamente la patch 11.20 ha un changelog

Dopo un silenzio durato settimane, Epic Games è tornata a pubblicare i dettagli degli aggiornamenti di Fortnite Capitolo 2 ed è ora possibile leggere ogni singola novità tra quelle introdotte con la patch 11.20 nella Battaglia Reale.

La prima del lungo elenco a risaltare subito agli occhi dei giocatori riguarda il ritorno del Cannone Sparabende, arma in grado di curare gli alleati sparita misteriosamente un paio di settimane fa. Adesso è finalmente possibile trovare nuovamente l'arma in giro per la mappa, così da completare la sfida Alter Ego e quelle settimanali che la coinvolgono.

Tra le altre novità troviamo:

Supporto alle DirectX 12 (va abilitato tramite il menu delle impostazioni grafiche)

Sistema di ricerca delle skin non solo in base al nome ma anche alla stagione durante la quale sono state pubblicate

Possibilità di regolare il contrasto dell'interfaccia utente

Aggiunta la playlist "Tutorial" per la versione di Fortnite Battaglia Reale per dispositivi mobili

Modificato il moltiplicatore di danni per colpi alla testa del Fucile tattico pesante. Ora è uguale al moltiplicatore di danno per colpi alla testa del Fucile a pompa

Aumentata la quantità di Salute effettiva (somma dei punti Salute e Scudo totale) ottenuta dalle Autocisterne succose

Per quanto riguarda invece i bug risolti troviamo:

Corretti i problemi di rallentamento del client su dispositivi mobili

Risolto un problema relativo allo slot oggetto equipaggiato che risultava come slot di selezione quando i giocatori aprivano l'inventario

Affrontato il problema di alcuni edifici che a volte appaiono poco dettagliati mentre i giocatori atterrano sulla mappa su PlayStation®4 e Xbox One

I capelli del costume Devastatore ora sono del colore previsto.

La pistola del costume di John Wick ora non è più grande del previsto

La copertura Magma ora viene visualizzata correttamente su tutto tranne che sul Bazooka a bende e sulla pistola

Vi ricordiamo che ad accompagnare il nuovo aggiornamento c'è stata anche la notizia che annuncia il posticipo della fine della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2.