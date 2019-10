Fortnite Capitolo 2: l'installer Android si trasforma nell'app Epic Games

Avete appena acquistato un dispositivo Android nuovo di zecca e volete installarci Fortnite Capitolo 2? Sappiate allora che Epic Games ha appena apportato un particolare cambiamento all'installer del gioco.

Quello che fino a poche ore fa era infatti l'installer ufficiale di Fortnite Capitolo 2 è ora diventata l'app Epic Games, attraverso la quale l'azienda permetterà agli utenti di gestire sia il battle royale più famoso di sempre che gli altri titoli in arrivo sul chiacchieratissimo client. Nel caso in cui doveste avere la necessità di scaricare la nuova applicazione non dovrete far altro che visitare il sito ufficiale direttamente dal vostro dispositivo oppure aprire la stessa pagina su PC e inquadrare il codice QR con la fotocamera di uno smartphone per avviare il download.

Chiunque abbia il gioco già installato sul proprio dispositivo Android non dovrebbe avere alcun disturbo derivante da questa modifica, che coinvolgerà solo ed esclusivamente i giocatori che inizieranno a giocare da oggi.

