Fortnite Capitolo 2: un leak svela ben 3 schermate di caricamento settimanali

A pochissime ore dal debutto ufficiale della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2, la nuova versione di gioco andata online dopo un "blackout" di quasi 48 ore, i dataminer hanno già fatto le prime scoperte.

Su Twitter sono infatti state pubblicate le schermate di caricamento che potremo sbloccare tramite il completamento delle sfide delle prime tre settimane di questa stagione. Vi ricordiamo infatti che in maniera simile alla Stagione X, anche questa volta le sfide settimanali permettono di ottenere delle schermate di caricamento utili a scovare degli indizi sulla posizione delle lettere nascoste. Trovando tutte queste lettere, al termine della stagione potrete sbloccare la skin leggendaria segreta.

Va inoltre precisato che la prima di queste immagini, presente nei banner pubblicitari del Capitolo 2 del battle royale di Epic Games, può già essere sbloccata dai possessori del Pass Battaglia che completano almeno 8 sfide settimanali.

Prima di lasciarvi al tweet con tutte le schermate di caricamento, vi ricordiamo che nelle ultime ore è stata già trovata la prima "death zone" di Fortnite Capitolo 2, ovvero un luogo di morte istantanea. Avete già letto la nostra guida in cui vi spieghiamo come pescare in Fortnite Capitolo 2?