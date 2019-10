Fortnite Capitolo 2: un leak ha svelato la nuova mappa di gioco?

La conclusione della Stagione 10 di Fortnite: Battaglia Reale, come ormai noto, non ha portato con sé l'immediato inizio dell'undicesima Stagione del battle royale.

Al contrario, il titolo Epic Games e gli account social ad esso collegati hanno subito una misteriosa rivoluzione, offrendo al pubblico uno streaming alquanto peculiare. La trasmissione, attualmente ancora in corso, ha infatti per protagonista unicamente un inquietante buco nero, che ha di fatto risucchiato l'intero universo di Fortnite: Battaglia Reale.

Mentre la community attende che la software house riveli i propri piani per il gioco, le indiscrezioni sul possibile futuro del battle royale non sono mancate. Nel corso delle ultime ore, in particolare, si è fatto strada in rete un possibile trailer del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2. A questo presunto leak ne fa ora seguito un altro: alcuni noti dataminer attivi sul gioco hanno infatti rilanciato un'immagine di quella che potrebbe essere la nuova mappa di gioco. Tra questi troviamo l'utente attivo su Twitter come "Lucas7Yoshi", che ha pubblicato il cinguettio che potete trovare direttamente in calce a questa news.



Che quella riportata possa essere la mappa che diventerà disponibile in-game al termine del misterioso streaming? Tra i rumor in circolazione, segnaliamo anche una teoria che vorrebbe la modalità Salva il Mondo Gratis in Fortnite Capitolo 2. Ad ora si tratta in ogni caso solo di indiscrezioni: per scoprire che cos'ha in serbo Epic Games per i giocatori di Fortnite non resta altro da fare che attendere pazientemente notizie ufficiali!