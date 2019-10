Fortnite Capitolo 2 leak: trapelano skin e oggetti della nuova Stagione!

Finalmente la patch di Fortnite Capitolo 2 è scaricabile, e manca poco all'arrivo della nuova Stagione. Puntuali come sempre, i data miner hanno scovato in anticipo i costumi e gli oggetti cosmetici che debutteranno con l'arrivo della nuova season: vediamoli!

Come potete vedere nelle immagini riportate nella galleria a fondo pagina, Fortnite Capitolo 2 introdurrà una serie di nuovi skin e oggetti cosmetici con i quali personalizzare l'aspetto dei vostri personaggi. Nei tweet proposti in calce alla notizia, inoltre, potete ascoltare in anteprima anche i nuovi music pack Storm Shredder e Solid Groove.

Naturalmente, i giocatori avranno modo di guadagnare questi oggetti cosmetici nel corso della nuova Stagione. Ma quando debutterà esattamente il Capitolo 2 di Fortnite? Considerando che la patch è disponibile al download, probabilmente il debutto è fissato per la giornata di oggi. Per saperne di più, naturalmente, non rimane che attendere ulteriori informazioni da Epic Games, che non mancheremo di riportare puntualmente sulle nostre pagine.

Parlando di rumor e anticipazioni, ricordiamo che nelle ultime ore è emerso un leak che avrebbe svelato la nuova Isola e il trailer del Capitolo 2 di Fortnite. Si preannunciano cambiamenti sostanziosi, a partire da una mappa completamente nuova, con modi di giocare inediti. Voi cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti.