Fortnite Capitolo 2: localizzate le prime 'Death Zone' della nuova mappa

Il buco nero che ha inghiottito la vecchia mappa di Fortnite ha sicuramente rivoluzionato il mondo di gioco creato da Epic. Tuttavia, tra i nuovi luoghi da scoprire e le meccaniche implementate in Fortnite Capitolo 2, i giocatori potranno incontrare qualche vecchio problema come quello della Death Zone.

A poche ore dal lancio di Fortnite Capitolo 2 alcuni giocatori hanno già incontrato le nuove Death Zone, sopravvissute al cataclisma e localizzate in nuove aree. La prima "zona morta" sembra essere comparsa a sud della Fattoria Frenetica, vicino al fiume. Purtroppo non è possibile definire con precisione il punto specifico in cui si verifica il problema e fino a quando non verrà risolto è consigliabile evitare l'intera area, onde evitare morti improbabili con relativa fine prematura della partita. Sembra poi che il passaggio in questa area sia accompagnato da un brusco calo delle prestazioni, con un significativo drop di FPS. Ovviamente la presenza di bug è abbastanza normale per la prima versione di una produzione "always online" di tali proporzioni e auspichiamo che i problemi vengano risolti nel breve periodo.

Le novità di Fortnite Capitolo 2 continueranno a mostrarsi nei prossimi giorni. Nel frattempo, avete già letto la nostra guida su come pescare un'arma in Fortnite Capitolo 2?